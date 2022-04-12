الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسسلّطت اثنينية الحوار التي نظّمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، في الرياض أمس، الضوء على قضايا الإسكان وأهميتها للمجتمع وجودة الحياة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، وأحد المطورين العقاريين.وأوضح المهندس البطي إسهام الشركة الوطنية للإسكان في رفع نسبة التملك من 46 % في عام 2018 إلى 60% في العام 2020، لافتاً إلى أن حجم القروض العقارية خلال الأعوام الماضية وصل إلى أكثر من 500 ألف مستفيد، إضافةً إلى دور القطاع الخاص من تطوير منتجات مدعومة من وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن أكثر من 80 مطور في 17 مدينة في المملكة، و 124 ألف وحدة سكنية مستمرة في تنفيذ المشاريع للوصول إلى 300 ألف وحدة سكنية إلى العام 2025.وأكد أن الشركة الوطنية تقوم على عدد من الحلول والأعمال أهمها منصة سكني التي تعتبر المحطة الأولى لكل المستفيدين للتقديم على المنتجات، وربط الجهات التمويلية والجهات التطويرية بالمستفيدين، وقد تمكنت المنصة خلال الأعوام الماضية من الوصول إلى أكثر من 500 ألف مستفيد، كما تعمل على أن تكون ممثلة للقطاع الخاص فيما يخدم المستفيدين، ويسهل عليهم الوصول إلى الخدمات العقارية، مبيناً أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والأسكان تقدم نوعين من خدماتها للمستفيدين هما: فئة لديها القدرة الشرائية على تملك المسكن وتأخذ مسار شراء الوحدات السكنية، وهناك من لا يستطيعون التملك أو لايوجد لديهم راتب ويكون لهم مسار الإسكان التنموي حيث خصصت له ميزانية كبيرة جداً تغطي أكثر من 100 ألف مستفيد.// انتهى //18:07ت م0149