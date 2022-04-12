الجزائر 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسوقعت الجزائر وإيطاليا اتفاقيتين لرفع صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.وجرى التوقيع على الاتفاقيتين في العاصمة الجزائرية بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ووزراء من الحكومتين.وتنص الاتفاقيتان على تعزيز التعاون في المجال الطاقي وتطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة حجم الغاز المصدر إلى إيطاليا باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز البحري الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس.// انتهى //18:59ت م0150