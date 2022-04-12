الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساعتمد الاجتماع السابع والثلاثون للمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية -الذي عُقد افتراضيًا اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المكتب -تشكيل فريق عمل برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ليعمل على بلورة إستراتيجية الاتحاد التي تتضمن تطوير هويته وتحديد أدوار جديدة للجان المعاونة وإدارات الاتحاد وبرامجه وأنشطته.كما وافق المكتب على تأجيل دورة الألعاب السادسة للأندية العربية للسيدات إلى عام 2024م بدلاً من 2023م.ويعدّ الاجتماع السابع والثلاثون للمكتب التنفيذي هو الأول لمجلس الإدارة الجديد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي تمت تزكيته خلال الجمعية العمومية العشرين للاتحاد التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض في الثامن من ديسمبر من العام الماضي.// انتهى //19:14ت م0155