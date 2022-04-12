المدينة المنورة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستتابع الإدارة العامة للمختبر والوقاية البيئية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الوقاية البيئية وإدارة المختبر أعمالها في مراقبة تجهيز وتغليف وجبات الإفطار والتأكد من وسائل الحماية لها اثناء نقلها وفق المعايير الخاصة و الاطلاع على أماكن تحضير وجبات إفطار الصائمين, وطرق تغليفها وحفظها, والتأكد من تطبيق معايير الجودة وفق الاشتراطات الصحية, وذلك ضمن الجهود القائمة لمتابعة منظومة الخدمات الصحية لتقديم خدمات إفطار الصائمين خلال الشهر الفضيل, حفاظًا على سلامة زائري المسجد النبوي الشريف .يذكر أن خدمة إفطار الصائمين بالمسجد النبوي تتم وفق اشتراطات صحية تشمل تقديم الوجبات مغلقة بشكل لائق وموحد, وإلزام مقدمي خدمات الإفطار وشركات الإعاشة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات, والاستعانة بالمتطوعين في تنظيم خدمة الإفطار.// انتهى //19:14ت م0156