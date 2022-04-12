تونس11 رمضان 1443هـ الموافق 12 ابريل 2022م واساستقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بالعاصمة التونسية وفدا من لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي.وجاء في بيان لرئاسة الحكومة التونسية اليوم أنه تم خلال اللقاء استعراض الاستحقاقات السياسية القادمة من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس عبر الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية.كما تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها.// انتهى //19:22ت م0158