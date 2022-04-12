واشنطن 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأكدت وسائل إعلام أمريكية أنه تم نقل 13 مصابًا إلى مستشفيات منطقة بروكلين بمدينة نيويورك بعد إطلاق النار على محطة مترو أنفاق بروكلين، فيما أشارت مصادر آخرى في وقت سابق إلى أن خمسة أشخاص قُتلوا في حادثة إطلاق الرصاص.وأوضحت إدارة شرطة مدينة نيويورك في بيان صحفي أنه تم العثور على العديد من الأجهزة غير المتفجرة في موقع الحادثة، مؤكدة أن تلك الأجهزة التي تم العثور عليها لا يوجد بينها أجهزة متفجرة نشطة في هذا الوقت في المحطة.وأفادت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول في بيان لها أنه تم إطلاعها على تطور الوضع في بروكلين، مؤكدة أن مكتبها سيعمل مع وزارة النقل والمواصلات وشرطة نيويورك مع استمرار التحقيق.وأبان المتحدث باسم عمدة مدينة نيويورك فابيان ليفي أنه تم إطلاعه على حادث إطلاق النار في مترو الأنفاق في بروكلين.وقال ليفي: "بينما نجمع المزيد من المعلومات، نطلب من سكان نيويورك الابتعاد عن هذه المنطقة حفاظًا على سلامتهم وحتى يتمكن المستجيبون الأوائل من مساعدة المحتاجين والتحقيق في الأمر".من جانبها أشارت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي إلى أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار على مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، مؤكدة أن كبار موظفي البيت الأبيض على اتصال مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز ومفوض الشرطة كيشانت سيويل لبحث التطورات.// انتهى //19:24ت م0160