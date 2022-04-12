الخرطوم 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه في القصر الرئاسي اليوم وفد الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، الذي ضم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيترس، وممثل الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد الحسن ولد لبات، وممثل منظمة الإيقاد السفير إسماعيل وايس، وممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان والناطق الرسمي باسم الآلية السفير محمد بلعيش.واطلع البرهان خلال اللقاء على جهود الآلية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع.وأوضح ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان الناطق الرسمي باسم الآلية الثلاثية السفير محمد بلعيش في تصريح صحفي أن الآلية قدمت لرئيس مجلس السيادة تنويراً شاملاً بشأن نتائج جهودها خلال المدة الماضية وآفاق الخروج من الأزمة الراهنة باستعادة النظام الدستوري المدني.وقال بلعيش: إن الآلية تسعى من خلال ما تبذله من جهود لبناء توافق سياسي، مبنيّ على أوسع نطاق من التوافق بين السودانيين، مشيراً إلى أن الحل للأزمة في السودان يجب أن يُبنى على أساس روح التراضي، ويتخذ منهج التدرج في تناول أربع قضايا أساسية تشمل الترتيبات الدستورية، ومعايير اختيار رئيس حكومة التكنوقراط وأعضائها، وبرنامج عمل يتصدى للاحتياجات الأساسية والمستعجلة للمواطن، وخطة زمنية دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.وأضاف أن فريق العمل المشترك بالآلية الثلاثية شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تهيئة المناخ الملائم للحوار السوداني، بما في ذلك إطلاق سراح الموقوفين، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وعدم حدوث انتهاك لحقوق الإنسان.// انتهى //19:27ت م0161