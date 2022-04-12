الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الملحق العسكري بالجمهورية الإيطالية لدى المملكة العقيد ماسيمسليانو ماتشوتشي والوفد المرافق له.واستمع الملحق العسكري الإيطالي خلال الزيارة لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والجمهورية الإيطالية.وأوضح اللواء المغيدي أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، إضافة الى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.وأضاف أن التحالف الإسلامي يرحب بالتعاون مع الجمهورية الإيطالية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف، مؤكداً الدور الذي تلعبه الجمهورية الإيطالية في مكافحة الإرهاب بشتى مجالاته وعضويتها في العديد من المنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.من جانبه أشاد العقيد ماتشوتشي بالدور الذي يقوم عليه التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إليه والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة منوهاً بما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف إضافةً الى مجالات عمله المختلفة.// انتهى //19:36ت م0163