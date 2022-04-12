الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسحذّر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من تجاوز الحد الموصى به طبيا في تناول السكريات خلال شهر رمضان.وأوضح المجلس الصحي أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدّر للشخص البالغ بـ 7 ملاعق صغيرة من السكر (34جرام) يومياً، مبيّناً أن من يتجاوز في تناوله للسكريات الحد الموصى به طبياً من المتوقع بأن يشعر بخمسة أعراض، أولها الخمول بعد الأكل، أو الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، أو الشعور بالعطش، وتراكم الدهون بالجسم، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم.وشدد مجلس الصحة الخليجي على ضرورة اتباع نظام صحي متوازن خلال مدة الإفطار أو السحور وأن يكون متنوّعا، ولتجنب حصول المضارّ الخمسة يجب التقليل من استهلاك الحلويات خاصة أثناء وجبة الإفطار أو بعدها مباشرة.// انتهى //19:41ت م0164