أبها 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واساطلع معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا، خلال زيارته كلية الصيدلة، على أعمال ورشة عمل "صناعة مستحضرات التجميل من نباتات عسير"، التي أقيمت ضمن فعاليات برنامج "إثراء"، الذي أطلقته الكلية، لتطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا بالكلية.وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالرحمن الصيعري أن الورشة هدفت إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال تصنيع مستحضرات التجميل، باستغلال بعض النباتات المحلية التي تتميز بها منطقة عسير، وتدريبهم عمليًّا على استخلاص المنتجات الطبيعية والزيوت العطرية الطبيعية من النباتات، وكيفية إنتاجها على شكل مستحضرات تجميلية، ومراعاة معايير السلامة والجودة في الإنتاج.وخلال الورشة تم إنتاج 16 نوعًا من الصوابين السائلة والجامدة من مستخلصات النباتات الطبيعية والروائح العطرية من نباتات عسير العطرية، كما تم تحضير 14 نوعًا من الكريمات ما بين كريمات للشعر وكريمات للوجه من المستخلصات الطبيعية والروائح العطرية النباتية.يذكر أن كلية الصيدلة افتتحت برنامجًا للماجستير في علم مستحضرات التجميل، حيث بدأت الدفعة الأولى من طلاب وطالبات البرنامج الدراسة.// انتهى //20:47ت م0168