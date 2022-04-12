الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستنظِّم هيئة فنون الطهي غداً، لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان "سلامة الغذاء في المطبخ"، للحديث عن سلامة الغذاء وأهميتها في المطبخ، ودعم الأسر المنتجة، وذلك بحضور جمعٌ من المتخصصين والممارسين لفنون الطهي والهواة.ويتناول اللقاء محاور متعددة تتمثل في عرض لإستراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تطوير القطاع والعاملين والمستثمرين فيه، والتعريف بأهمية سلامة الغذاء عن طريق الاهتمام بطرق إعداده وتخزينه بأفضل الطرق، بالإضافة إلى استعراض لمبادرات دعم الأسر المنتجة، واستعراض لأبرز الفعاليات والمهرجانات التي تتيح لهذه الأسر فرص المشاركة المستقبلية.ويأتي هذا اللقاء كخامس اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة فنون الطهي على تنظيمها بهدف تنويع القنوات الاتصالية مع المنتمين والعاملين والمستثمرين في قطاع الطهي وفنونه بالمملكة، وتسليط الضوء على إستراتيجية الهيئة ومبادراتها النوعية، والاستماع إلى الأفكار والرؤى والتوجهات التطويرية.// انتهى //21:35ت م0173