الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأثَّرت البيئة قديماً على أطباع وعادات المرأة السعودية وسمات شخصيتها، وعرفت بتأديتها الكثير من الحرف والمهن التي يحتاج إليها المجتمع،وبعضهن كن يزاولن هذه المهن باحترافية لكسب العيش،إذْ كانت المرأة تندفع إلى هذا النوع من الأعمال لمساعدة الزوج في دخله.ومن العادات الجميلة قديماً اجتماع النساء عند طهي الطعام ومساعدة بعضهن البعض عند الولادة و تربية الأبناء ، فقد تميزت النساء من كل منطقة بإعداد الأكلات الشعبية وصناعة الأزياء التقليدية المتوارثة بأنفسهن لهن ولأسرهن وخياطتها وارتدائها في الأعياد والمناسبات.فمن ناحية الأصناف المتنوعة من المأكولات التي تتفنن النساء قديماً في صناعتها "القرص السعودي" حيث يجري تحضيره من الدقيق ومن ثم تسوية القرص في الجمر ووضعه تحت التراب،وبعد أن تنضج يتم تناولها مع الحليب أو ماء التمر ، وأيضًا أكلة " المطازيز " حيث تسمى في بعض المناطق "القبابيط" كأشهر الأكلات في السابق،والمكون الأساسي لها هو دقيق القمح إذْ يخلط بالماء والملح لتتكون عجينة لا تلتصق باليدين بعد ذلك تترك العجينة لترتاح وتُقطٌّع إلى قطع صغيرة بحجم قبضة اليد،ومن الممكن صناعتها باللحم أو بدون وبإضافة الخضروات لها وتقديمها بجانب الأرز أو الخبز ونتبع ذات الطريقة لصنع " المرقوق " بمراعاة العجينة في أثناء التقطيع حيث نجعل حجمها أكبر عند صنع المرقوق .ولا يخلو شهر رمضان من الألفة وزيارة النساء بعضهن لبعض فقد كانت الزينة المبهجة والأزياء الرمضانية تُميز النساء بدءًا من المنطقة الوسطى حيث يتمثل ملبس النساء من هذه المنطقة من البرقع؛وهو غطاء الوجه، وغالباً يصنع من القطن ويكون ذا طبقات متعددة،و"الشيلة "وتوضع فوق الرأس وبعدها ترتدي زيّاً فضفاضاً وطويلاً يسمى "المقطع"، ومن أشهر ألوانه القرمزي والبرتقالي، أما الزي الآخر فيتكون من "هامة" و"بشت "إذْ يرتدينه عند الخروج من بيوتهن،بالإضافة إلى "الشنطة" .ومن أزياء نساء المنطقة الشمالية "المحوثل" وهو عبارة عن ثوب طويل يتميز بشكلهِ المغلق، وفي المنطقة الجنوبية اكتفين النساء بـ السدرة والشيلة،أما زي النشل فهو لنساء المنطقة الشرقية،وهو عبارة عن ثوب يتسم بقصته الواسعة يصنع عادةً من الحرير المطرز بزخارف ذهبية عريقة، بالإضافة إلى الزي النسائي في المنطقة الغربية وهو " المسدح" بجانب الشيلة وهو ثوب واسع يتسم بالأكمام الفضفاضة والمتصلة به .واعتمدن النساء في الزمن العريق على الخامات والأقمشة الطبيعية،وقد رُبطت بالمواسم والمناسبات كعباءة "دفة الماهود" المخصصة لجهاز العروس وتُزيّن بخيوط الحرير الأسود ويشمل الزي القيطان والعميلة والأزرار المُذهبة.// انتهى //21:46ت م0174