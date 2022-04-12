مكة المكرمة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسينتشر ماء زمزم في جميع ساحات المسجد الحرام و أروقته وأدواره، حيث تتوافر عبوات زمزم في جميع أحجامها وأشكالها في كل ركن من أركان المسجد الحرام،سواء كانت عبوات صغيرةً أم كبيرةً أم ترامسَ أم عمالاً يحملون الماء ويقومون بتوزيعه على المعتمرين والمصلين.وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني أنه جرى تأمين (٥ ملايين) لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام.وأكَّدَ الزهراني توفير (٢ مليون ونصف المليون) عبوة ماء زمزم و (١٢،٦٣٢) حافظة سعة (٤٠ لتراً ) في مصليات وساحات المسجد الحرام.ويقوم مركز دراسات وأبحاث زمزم بعمل جولات أسبوعية للبئر لأخذ العيِّناتِ من ماء زمزم من خلال برنامج مراقبة الكمية والنوعية للمياه الجوفية في حوض وادي إبراهيم،إضافة إلى الجولات الشهرية على الوادي الذي تبلغ مساحته 42 كيلو متراً مربعاً وبطول 17 كيلو متراً من غرب الشرائع إلى جنوب المسفلة،وأخذ عيِّنَاتٍ للمياه الجوفية من وادي إبراهيم حيث يقوم المركز بمراقبة الأساسات العميقة والقطع الصخري في حوض وادي إبراهيم؛للتعرُّف على الأساسات العميقة والإنشاءات التي قد تؤثر على مسار المياه الجوفية التي تغذي مياه البئر.// انتهى //22:30ت م0178