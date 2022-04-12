الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسالتقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فيَّاض بن حامد الرويلي، في مقرّ رئاسة هيئة الأركان العامة اليوم، بقائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الفريق البحري تشارلز كوبر.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك،والتعاون بين القوات البحرية السعودية والأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة.حضر اللقاء معالي قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعددٌ من كبار الضباط من الجانبين.// انتهى //22:39ت م0179