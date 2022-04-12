عرعر11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسدشَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الحملة التوعوية الشاملة التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان "اعتزاز ".واستمع سموه لشرح من مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة أحمد بن علي عبدلي عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف إلى تعزيز الانتماء،وإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة وقيمنا العريقة وقيادتنا الحكيمة وبمنجزات وطننا العظيم ، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، عبر وسائل توعوية متنوعة،ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.ونوَّه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم على التناصح بالحسنى والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة،ولكل ما يدعم ويعزز الاعتدال والوسطية،ونبذ التطرف والتشدد بما يتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي، مشيدا بمستهدفات الحملة بتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية،وتعزيز الانتماء الوطني.// انتهى //22:40ت م0180