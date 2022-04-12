الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (174) مخالفًا لنظام البيئة، (51) مواطنًا و(101) مقيم من الجنسية السودانية، و(11) مقيمًا من الجنسية الهندية، و(6) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية الصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي (3015) متنًا من الإبل و(10953) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، داعياً إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //22:42ت م0181