مكة المكرمة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن تزويد المسجد الحرام والمسجد النبوي بنسخ مترجمة لمعاني القرآن الكريم يؤكد رسالتها الحضارية وريادتها العالمية.وبين معاليه بأن القيادة الرشيدة - حفظها الله - منذ عهد المؤسس -رحمه الله - ومن بعده أبنائه البررة - رحمهم الله -حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - أخذوا على عواتقهم العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما،وتوفير كل سبل الراحة والسكينة والطمأنينة،وتذليل المصاعب لهم، داعياً للقيادة الرشيدة - أيدها الله - بدوام الصحة والعافية،وأن يجزيَهم خير الجزاء لما يقومون به في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //22:49ت م0183