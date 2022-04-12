رفحاء 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية،تنفيذ مبادرة مشروع إفطار الصائم، تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير2"،التي دشَّنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير‫ منطقة الحدود الشمالية مؤخراً.وتم تفطير نحو 1,430 صائم منذ بداية شهر رمضان المبارك من الجاليات من مختلف الجنسيات وعابري السبيل ،وذلك على طريق حائل - لينة.وأوضحت الجمعية أن البرنامج يستهدف تفطير نحو 4,000 صائم طيلة الشهر الكريم ،يقوم بتوزيعها فريق من المتطوعين المعتمدين من أبناء لينة.// انتهى //22:52ت م0184