سكاكا 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسكثَّفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها جولات الرقابة الميدانية على الأسواق والمولات والمنشآت الغذائية والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل؛ لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية،وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الفرق المتخصصة نفَّذت خلال أسبوع 4011 جولةً تفتيشيةً على الأسواق والمحال التجارية، مضيفا أنه تم تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين وإغلاق 10 منشآت، مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية المكثفة على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة مع التركيز على التزام المنشآت الغذائية بجميع الاشتراطات،ورفع مستوى التوعية في هذا الجانب؛لضمان سلامة المستهلكين.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال تقديم البلاغات عبر مركز الاتصال الموحد 940، وعبر تطبيق بلدي المتاح على الأجهزة الذكية.// انتهى //22:58ت م0185