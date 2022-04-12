الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستشارك هيئة الأزياء خلال شهر رمضان المبارك الحالي في دعم حملة "تبرع بخيرك"، كجزء من مشروع خيرك التابع لإحدى المؤسسات السعودية الناشئة بالشراكة مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، والتي تهدف إلى جمع ملابس من المتبرعين من أفراد المجتمع والعمل على فرزها وإعادة تدوريها ثم تعقيمها وتوزيعها على مستفيدي الجمعيات الخيرية بمشاركة متطوعين، وذلك تحت إشراف المنصة الوطنية للتبرعات وجمعية مراكز الأحياء.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك بأن "أحد أهم محاور إستراتيجية الهيئة يتمثل في دعم الاستدامة وتبنّي مبادرات وممارسات من شأنها رفع الوعي المجتمعي بالاستدامة وتمكينها في قطاع الأزياء من خلال تنفيذ مشاريع لدعم الاقتصاد الدائري، وابتكار الحلول والتقنيات المستدامة، وتمكين المحتوى المحلي، وغيرها من الأهداف التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة SDGs".وتأتي الحملة في إطار حرص الهيئة على تحقيق التكامل المجتمعي ودعم مجتمع الأزياء المحلي، وانطلقت المرحلة الأولى من الحملة وهي مرحلة جمع التبرعات في الأول من شهر رمضان المبارك وتستمر حتى آخر الشهر، فيما جاءت المرحلة الثانية خلال الفترة من 2 - 6 رمضان والمتمثلة في عمليات الفرز بالتعاون مع المتطوعين في مدينة جدة، فيما تبدأ المرحلة الثالثة للحملة في مدينة جدة في 12 رمضان وتستمر لثلاثة أيام متتالية.وستعمل الحملة على توزيع الملابس عبر فعالية "بازار الخير"، والتي سيتم فيها توزيع كسوة العيد على 5 آلاف مستفيد، تم تحديدهم من العوائل أو الأفراد المسجلين في 20 جمعية خيرية، وذلك من خلال إرسال كوبونات وتحديد موعد الاستلام لهم، بحضور كل من معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" الأستاذ ماجد الغانمي، وممثلين من هيئة الأزياء ومنصة التبرعات الوطنية.وتسهم مثل هذه الحملات الخيرية الإنسانية التي تشارك بها هيئة الأزياء في حفظ كرامة المحتاج من خلال توفير تجربة سوق متكاملة ومجانية له لاقتناء كسوة "العيد"، وبما يعزز من مبدأ التكافل الاجتماعي.// انتهى //23:16ت م0186