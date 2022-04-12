طريف 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسوزَّعت جمعية طريف الخيرية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، 170 سلةً غذائيةً على المستفيدين من الجمعية،شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة،وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2".ودعت الجمعية أهل الخير للإسهام في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفِّذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خِدْمَاتِها.// انتهى //23:18ت م0187