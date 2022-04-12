رمضان / جمعية طريف الخيرية توزِّعُ 170 سلَّة غذائيةً على مستفيديها
الثلاثاء 1443/9/11 هـ الموافق 2022/04/12 م واس
طريف 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واس
وزَّعت جمعية طريف الخيرية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، 170 سلةً غذائيةً على المستفيدين من الجمعية،شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة،وذلك ضمن المبادرة المجتمعية "في شهر الخير أبشر بالخير 2".
ودعت الجمعية أهل الخير للإسهام في دعم أنشطة وبرامج المشروعات الخيرية التي تنفِّذها الجمعية لمساعدة الفئات المحتاجة القاطنة في نطاق خِدْمَاتِها.
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23:18ت م
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