الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستصدر فريق النور سلم ترتيب بطولة النخبة للناشئين 2022 لكرة اليد في نسختها الرابعة، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة (38-29) في المواجهة التي جمعت بينهما على صالة نادي الخليج بسيهات، ضمن الجولة الأولى من البطولة التي تستمر منافساتها حتى الخميس القادم.وعلى صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، تمكن مضر من التغلب على نظيره الخليج (33-29)، ليحل ثانياً بفارق الأهداف عن النور.وتلعب غد مواجهات الجولة الثانية، إذ يلتقي مضر مع الأهلي في تمام الساعة 9:00 مساءً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويلعب النور والخليج عند الساعة 11:00 مساءً على نفس الصالة.// انتهى //23:31ت م0188