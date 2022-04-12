مكة المكرمة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستسهم 82 شاشة إلكترونية داخل المسجد الحرام وساحاته لعرض المحتويات التوجيهية والإرشادية بعدة لغات، مع إضافة الرموز الإرشادية المعتمدة عالمياً، لتسهيل إيصال المعلومة بصرياً للمستفيد، مع تحديث المحتوى بما يتماشى مع الخطة التشغيلية المعتمدة، كما ترصد أي ملاحظة ومباشرة صيانتها .وتعمل على مدار الساعة، وتعرض من خلالها محتويات إرشادية توجيهية للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام، كصحن المطاف والمسعى، وتذكير الطائفين والساعين بالأدعية في السنة النبوية، لذكرها في بدايات ونهايات الطواف والسعي، وتوعوية زوار بيت الله الحرام في الجانب الصحي والأمني والإثراء المعرفي.// انتهى //23:32ت م0189