حائل 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واستنفذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال حائل برنامج " إفطار ودعوة " والذي يستهدف قرابة (600) صائم يومياً من أبناء الجاليات.ويهدف البرنامج لتوعية الجاليات خلال وقت الإفطار والاستفادة من هذا التجمع لتوعيتهم وإرشادهم بأمور الدين ، بإشراف وتنفيذ مجموعة من المتطوعين مع الجمعية .وتتضمن فعاليات برنامج " إفطار ودعوة " كذلك إشراك الأطفال في عملية التفطير لزرع حب الخدمة المجتمعية لديهم وتربيتهم على مثل هذه القيم .// انتهى //23:32ت م0191