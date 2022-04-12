رمضان / 600 مستفيد يوميا من برنامج " إفطار ودعوة " بتوعية الجاليات بشمال حائل
الثلاثاء 1443/9/11 هـ الموافق 2022/04/12 م واس
حائل 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واس
تنفذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال حائل برنامج " إفطار ودعوة " والذي يستهدف قرابة (600) صائم يومياً من أبناء الجاليات.
ويهدف البرنامج لتوعية الجاليات خلال وقت الإفطار والاستفادة من هذا التجمع لتوعيتهم وإرشادهم بأمور الدين ، بإشراف وتنفيذ مجموعة من المتطوعين مع الجمعية .
وتتضمن فعاليات برنامج " إفطار ودعوة " كذلك إشراك الأطفال في عملية التفطير لزرع حب الخدمة المجتمعية لديهم وتربيتهم على مثل هذه القيم .
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23:32ت م
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