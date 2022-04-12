أحد المسارحة 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسعززت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان جهودها لتنفيذ مشروعاتها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك عبر العديد من المشروعات في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، وتنمية وتأهيل المستفيدين بتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 1,000000 ريال .ووزعت الجمعية عبر متطوعيها 5865 سلة رمضانية و 5500 كرتون تمر و 645 كرتون ماء و 35 سلة رضيع، بالتعاون مع عدد من الشركاء.وتنفذ الجمعية مشروعاتها المجتمعية المدعومة من منصة إحسان التي تشمل مشروع كفالة الأيتام لعدد 135 يتيماً، بمبلغ 356,400 ريال، ومشروع كسوة العيد ومشروع بناء و ترميم المنازل بمبلغ 400,000 ريال ، ومشروع الحقيبة المدرسية بمبلغ 120,000 ريال لعدد 1200 طالب وطالبة، إلى جانب مشروع كفالة الأرامل والمطلقات بمبلغ 147,600 ريال لعدد 41 مستفيدة .كما تنفذ الجمعية مشروع كفالة أسر وأيتام بمبلغ 29,680 ريالاً بدعم فاعلي خير ، ومشروع سداد إيجارات بمبلغ 39,000 ريال بدعم من منصة جود الإسكان.// انتهى //23:52ت م0200