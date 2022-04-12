الرياض 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م واسوقّعت جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج أمس مذكرة تفاهم مع الجمعية الأهلية للتوعية الصحية "حياتنا" لتقديم الرعاية الطبية والخدمات العلاجية لمستفيدي جمعية تيسير بعيادات "حياتنا" ، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد.وقّع المذكرة من جانب جمعية "تيسير" رئيس مجلس الإدارة سلمان بن ظافر الشهري، وعن جمعية "حياتنا" رئيس مجلس الإدارة الدكتور عاطف سرور، أثناء حفل أقامته جمعية "حياتنا" بقاعة فندق مداريم كراون، أطلقت خلاله عدداً من المبادرات لعام 2022م، واستعرضت منجزات عام 2021م.// انتهى //23:59ت م0202