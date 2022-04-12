جزر فرسان 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسوقف رئيس اللجان المنظمة لمهرجان الحريد في النسخة الثامنة عشرة الدكتور إبراهيم أبوهادي اليوم، على الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان صيد سمك الحريد السنوي بمحافظة جزر فرسان الأسبوع المقبل، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، ومتابعة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز .واستهلّ الدكتور أبو هادي الجولة الميدانية بلقاء محافظ جزر فرسان عبد الله الظافري والاطلاع على آخر التجهيزات والأعمال الميدانية التي تشرف عليها إمارة منطقة جازان، بالتعاون مع الجهات المشاركة بموقع المهرجان على شاطئ الحصيص.وأعرب رئيس اللجان المنظمة عن سعادته بما شاهده واطلع عليه خلال الجولة، مطالبا بمضاعفة الجهود والعمل على تقديم كل ما فيه تطور وتقدم المحافظة، والتعريف بها عبر هذا المهرجان الذي يقصده آلافٌ من الزوار في كل عام .// انتهى //00:01ت م0001