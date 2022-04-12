جيزان 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسدشنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " بمنطقة جازان أمس، ركنها التوعوي للتعريف بالحملة التي أطلقتها اللجنة تحت شعار "عطاؤك يفتح لهم أبواب الحياة" التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك بهدف تنمية الموارد المالية للجنة، وتقديم الدعم للأسر المستفيدة .وتسلط اللجنة من خلال الركن التوعي المقام في مركز الراشد مول بمدينة جيزان الضوء على الطرق الإلكترونية لدعم الحملة ، ومهامها من عناية بالنزلاء وأسرهم تعليميا وتربويا، وإعداد برامج تدريبية لهم وتأهيلهم وتغطية احتياجاتهم ليكونوا أعضاء فاعلين وأفراداً صالحين في المجتمع.// انتهى //00:04ت م0002