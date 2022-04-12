الخرطوم 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسالتقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، في الخرطوم الليلة الآلية الثلاثية التي تضم رئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد حسن ولد لبات، ومبعوث الـ"إيقاد" إسماعيل أويس.وبحث اللقاء التطورات التي يشهدها السودان، والجهود التي تبذلها الأطراف الثلاثة بشأن تسهيل الحوار بين الأطراف السودانية.وأكد الفريق حميدتي خلال اللقاء ضرورة توافق السودانيين من خلال حوار شامل يضم الجميع، بهدف الوصول إلى رؤية موحدة لاستكمال الفترة الانتقالية، وصولاً لمرحلة إجراء الانتخابات.// انتهى //00:36ت م0006