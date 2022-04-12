حائل 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسافتتح صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة حائل، قاعات الدراسات العليا في كلية الهندسة بجامعة حائل خلال زيارة قام بها سموه اليوم لكلية الهندسة في المدينة الجامعية، شملت معامل كلية الهندسة، وقاعات الورش التدريبية، والمشروعات الابتكارية الطلابية وذلك بحضور رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات.ونوّه سموّه خلال الزيارة بالدعم المستمر من القيادة الحكيمة للتعليم ولجامعة حائل بمتابعة من سمو أمير منطقة حائل ومعالي وزير التعليم .وأعرب سموه عن شكره لرئيس الجامعة، ووكلائها على ما يقومون به من جهود مخلصة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية التي تقوم بها الجامعة، مشيداً بالدور الذي تقوم به في خدمة المنطقة وأبنائها في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.// انتهى //00:39ت م0007