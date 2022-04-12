الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية، لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ميجي / أغاتون"، التي اجتاحت عدة مناطق في الفلبين، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين والمفقودين.وعبرت الوزارة عن خالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //00:46ت م0009