سياسي / المملكة تعرب عن تعازيها للفلبين في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ميجي / أغاتون"
الأربعاء 1443/9/12 هـ الموافق 2022/04/13 م واس
الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واس
أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية، لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديقة، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية "ميجي / أغاتون"، التي اجتاحت عدة مناطق في الفلبين، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين والمفقودين.
وعبرت الوزارة عن خالص تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.
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