حائل 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‏فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم فريقا من مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الذي يزور المنطقة، واطلع سموه خلال الاستقبال على التحضيرات القائمة لانطلاق برنامج صوت الشباب في نسخته المطورة والذي سينطلق في منطقة حائل.واستعراض أوجه التعاون بين مؤسسة محمد بن سلمان "مسك " ومجلس شباب منطقة حائل في مجالات خدمة الشباب خلال الاتصال المرئي لسموه مع مديرة عام التواصل المجتمعي والأبحاث بالمؤسسة ديمة آل الشيخ.ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بالدور الذي تقوم به مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" نحو دعم شباب الوطن ليكونوا متَطلعين إلى النمو والإنجاز وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، وإلهام جيل جديد من المواهب الشابة، وتمكينها من لعِب دور فعّال في بناء مستقبل أفضل للوطن بعون الله .حضر الاستقبال أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي.// انتهى //00:51ت م0010