الشقيق 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسنظَّمت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب أمس، إفطارًا جماعيًّا لعمال النظافة، وذلك بالكورنيش الجنوبي، بحضور رئيس مركز الشقيق أكرم بن علي آل سالم.وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر عطيف، أن الإفطار الجماعي مبادرة سنوية تنظِّمها البلدية لمشاركة العمال أجواء رمضان الروحانية على سفرة إفطار واحدة تجمعهم على المودة والخير، وترسم صورة حضارية وجمالية لتعدد الجنسيات واختلافهم في اللغات، وتفعيل قيم المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري والإنساني لدى الأفراد والمؤسسات، خصوصًا في شهر رمضان المبارك.وأكد أن البلدية تقدر دور هذه الفئة لما يقدمونه لنظافة المركز والقرى التابعة له والحفاظ على البيئة، وتشجيعًا لهم، وتحفيزًا لغيرهم من العمالة بما ينعكس إيجابًا على أدائهم.// انتهى //01:29ت م0017