رفحاء 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسيتوجه عدد من الصائمين من جنسيات مختلفة قبيل المغرب إلى مخيمات الإفطار وموائدها، التي تقدمها وتشرف عليها جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات والجمعيات الخيرية، إضافة لبعض المساجد وغيرها في مشهد إسلامي تكافلي."واس" زارت إحدى مخيمات موائد الإفطار، الذي تقيمه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء في شهر رمضان المبارك، على طريق الشمال الدولي، ويستقبل ما يقارب 1000 صائم يوميا، وبعدد سفر يصل إلى 150 سفرة، حيث أعد المخيم وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الجهات ذات العلاقة، ويحرص القائمون عليه بتجهيز المقر بشكل مناسب ولائق لاستقبال الصائمين من حيث وسائل التكييف والفرش المناسب، إلى جانب الاهتمام بالنظافة، فضلاً عن إعداد سفرة الطعام من أصناف الأكل والشرب المتنوعة، في الوقت الذي يتسابق أهل الخير والميسورون، إلى جانب الجمعيات الخيرية وجمعيات الدعوية في التكفل بوجبات الإفطار التي تشهد إقبالاً كبيراً من المقيمين من جنسيات مختلفة، في أجواء روحانية.// انتهى //01:36ت م0019