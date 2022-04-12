مكة المكرمة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسدشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، اليوم, المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المصاحب لمهرجان وفعالية ليالي رمضان في مشعر مزدلفة, بحضور أمين مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية برابطة العالم الإسلامي الدكتور ناصر بن مسفر القرشي الزهراني.وتجول المهندس عبدالرحمن عداس على أقسام المعرض، مستمعاً لشرح عبر التقنيات الحديثة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مطلعاً على تقنيات الواقع الافتراضي، وقسم الصور التاريخية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، والخدمات التي تقدم لقاصديها، وما يحتويه المعرض من مجسمات تقنية وأطالس متخصصة.وقام بجولة في مهرجان وفعاليات ليالي رمضان، ووقف على ركن الحارة المكية بأكلاتها الشعبية وحرفها القديمة وعلى منطقة المستراح، والأقسام الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات.// انتهى //01:39ت م0020