عرعر 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسنظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، ندوة بعنوان "دور الشباب في عملية التغيير المجتمعي", بالشراكة مع مجلس شباب منطقة الحدود الشمالية، وذلك بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بعرعر.وتناولت الندوة عدة محاور من أبرزها تفعيل مشاركة الشباب في الحياة العامة، وأهم مايميز الشباب كقوة تغيير مجمعية ، وحاجات الشباب ، ودور الشباب في العمل التطوعي.// انتهى //01:40ت م0021