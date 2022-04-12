القطيف 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسواصل فريقا مضر والخليج صدارتهم لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بعد فوزهما في مبارياتهم الأخيرة في البطولة ووصولهما إلى النقطة 40 واللجوء إلى مواجهة فاصلة لتحديد بطل المنافسة يوم السبت القادم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وعاد الخليج بنقطتين من الأحساء، بعد فوزه على القارة بنتيجة (26-28)، فيما تمكن مضر من الفوز على ضيفه العدالة بنتيجة (45 - 25)، في المواجهة التي جمعتهم على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.ولحساب نفس الجولة تستكمل اليوم المنافسات بمواجهة السلام مع الزلفي عند الساعة 9:00 على صالة نادي النهضة بالدمام.// انتهى //01:41ت م0022