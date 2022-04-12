عرعر 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسأسهم أكثر من 100 متطوع ومتطوعة في إثراء العمل التطوعي والاجتماعي في مشاريع إعداد وتوزيع وجبات الصائمين في الطرقات العامة ومخيمات الإفطار بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية والذي يستفيد منها نحو 4000 مستفيد.وأوضح المتطوع أحمد العنزي أن طبيعة عمله يومياً هو المشاركة في إعداد وتغليف الوجبات التي يقوم به المطبخ الخيري التابع لجمعية ساعد الخيرية بعرعر وتوزيعه لكل من يحتاجه.فيما يستعرض المتطوع من ذوي الإعاقة مالك البديوي أن مهام عمله تطوعياً للعام الثاني هو في حصر الوجبات المعدة للتوزيع في المطبخ الخيري, موكداً اعتزازه بما يقوم به وأن الإعاقة ليست حاجزاً للتقدم والاستمرار في المشاركة المجتمعية.وقال عدد منهم في حديثهم لـ"واس": إن التطوع من السمات الجميلة في المجتمع وتزرع البسمة حيث بعد الانتهاء من وظائفهم الرسمية يتوجهون لمشاركة العاملين في الجمعيات.يذكر أن مشروع إفطار الصائمين يأتي ضمن المبادرة المجتمعية تحت شعار " في شهر الخير أبشر بالخير " الذي أطلقه موخراً سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمشاركة 25 جمعية أهلية بالمنطقة.// انتهى //02:06ت م0024