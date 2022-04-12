حائل 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري أمس, مخيم "حياتي الرمضاني" في مركز حياتي للرعاية النهارية الأول من نوعه في المملكة, بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح العياد ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري والرئيس التنفيذي للمركز عيد حصيني الشمري.واشتمل الحفل على عدد من الفقرات والكلمات وتقرير مرئي عن المركز وخدماته وكذلك (كنا ثم صرنا).وفي ختام الحفل كرم وكيل الإمارة المساعد المشاركين والرعاة لبرامج الخيمة الرمضانية ولبرامج المركز وخدماته.// انتهى //02:08ت م0026