عرعر 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسيواصل بنك التنمية الاجتماعية فعاليات “السوق الرمضاني”، التي تشارك فيها 25 أسرة منتجة، جهزت وفق معاير تسوقيه عالية المستوى لجذب المتسوقين، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية, وذلك في مضمار المشي بعرعر.ويهدف السوق الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، إلى إتاحة الفرصة أمام الأسر المنتجة والأفراد لعرض منتجاتها وأعمالها أمام الزوار، ليضمن لها دخلًا مستدامًا، ويوفر عائدًا اقتصاديًا، يحولها من أسر رعوية إلى تنموية وكيانات رائدة لأعمالها، ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.// انتهى //02:09ت م0027