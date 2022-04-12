القاهرة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسالتقى وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي, بالمدير العام لمُنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، الذي يزور القاهرة حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء, مجالات التعاون المشتركة والاستعدادات والترتيبات اللوجستية اللازمة للإعلان الرسمي عن مبادرة عام الإيسيسكو للشباب 2022، والإجراءات المقرر اتخاذها في هذا الشأن.// انتهى //02:22ت م0029