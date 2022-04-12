عام / مصر تبحث مع منظمة الإيسيسكو التعاون لتنفيذ فعاليات عام الإيسيسكو للشباب 2022
الأربعاء 1443/9/12 هـ الموافق 2022/04/13 م واس
القاهرة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واس
التقى وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي, بالمدير العام لمُنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، الذي يزور القاهرة حالياً.
وبحث الجانبان خلال اللقاء, مجالات التعاون المشتركة والاستعدادات والترتيبات اللوجستية اللازمة للإعلان الرسمي عن مبادرة عام الإيسيسكو للشباب 2022، والإجراءات المقرر اتخاذها في هذا الشأن.
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