الرياض 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسقام معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل الإبراهيم، بزيارة رسمية لجمهورية البرتغال، اجتمع خلالها بمعالي وزير الاقتصاد والبحار البرتغالي أنطونيو كوشتا سيلفا.وجرى خلال الاجتماع، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين.كما اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، بمعالي وزير الدولة للبيئة والطاقة جواو قالامبا، حيث تم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين.والتقى معالي الإبراهيم، برئيس هيئة الاستثمار والتجارة في وزارة الخارجية البرتغالية لويس كاسترو هنريك، والسكرتير التنفيذي لرابطة الدولة الناطقة باللغة البرتغالية زكرياس دا كوستا وتم خلال اللقاء تأكيد أهمية العلاقات القائمة على المصالح المشتركة بين الجانبين.// انتهى //02:24ت م0030