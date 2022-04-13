الخبر 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسقبضت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية على مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في حصوله من ضحاياه على بيانات دخول منصة حكومية، وإصدار مستندات مكنته من سحب أموال من حساباتهم البنكية في عدد من مناطق المملكة، وضبط بحوزته مبلغ (100,000) ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //02:31ت م0032