القاهرة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واستعادل فريق الزمالك مع ضيفه فريق فاركو بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ومنح التعادل كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد الزمالك إلى 32 نقطة في صدارة جدول الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني والذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، كما ارتفع رصيد فاركو إلى 18 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //02:43ت م0033