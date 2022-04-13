الطائف 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسدشن وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي أمس، الإصدارات الأدبية للنادي الأدبي الثقافي بالطائف بعدد 20 إصداراً متنوعا متمثلة بين الشعر والنقد والدراسات الأدبية والإبداعات السردية، بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لعام 2022، بحضور عدد كبير من المؤلفين والأدباء والمثقفين في أمسية رمضانية، صاحبها العديد من الأعمال التشكيلية.واسمتع وكيل محافظ الطائف لكلمة ألقاها الدكتور سامي الثقفي عبر فيها عن شكره للنادي نيابة عن المؤلفين لطباعة هذه الإصدارات التي تأتي إضافة للمكتبة الأدبية والثقافية، مهنئا النادي على حصوله على المركز الأول في مجال التأليف والنشر، مشيدا بالمبادرات النوعية التي يقدمها النادي ودعم المواهب الأدبية والثقافية, كما تخلل الدشين قصيدة شعرية ألقاها الشاعر عائض مستور الثبيتي بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي.من جانبه، أكد رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد، أن النادي الأدبي الثقافي بالطائف سيقدم العديد من الفعاليات والمبادرات بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لعام 2022.// انتهى //02:50ت م0035