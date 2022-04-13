كونكاري 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واساستقبل دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس حكومة جمهورية غينيا كوناكري، محمد بيافوقي في مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة كوناكري أمس, وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المطبوعات والبحث العلمي عبدالعزيز بن محمد الحمدان والوفد المرافق له، الذي رأس وفد المملكة لرعاية الحفل الختامي للمسابقة الوطنية للقرآن الكريم وحفظه وتجويده وتفسيره بجمهورية غينيا كوناكري في دورتها الـ 40، على جائزة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله-.ورحب رئيس الحكومة الغينية بزيارة الوفد لحضور المسابقة التي تختتم وتوزع جوائزها, منوهاً بالدعم غير المحدود من قيادة المملكة، وقال: نحن في غينيا نقدر هذا الدعم ونتطلع لتعزيز التعاون مع المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.من جانبه، أبان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية أن زيارته جاءت نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لحضور الحفل الختامي لمسابقة حفظ كتاب الله عز وجل ، والتي جاءت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.// انتهى //03:12ت م0037