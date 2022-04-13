القاهرة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واستمكن الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من تحقيق فوز على فريق كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 101-77 في ثاني جولات تصفيات بطولة أفريقيا للأندية BAL التي تستضيفها القاهرة حالياً.وتفوق الزمالك في الفترة الأولى بنتيجة 25-21، وكيب تاون في الفترة الثانية بنتيجة 19-11 ليستعيد الزمالك توازنه في الفترة الثالثة وحسمها لصالحه بنتيجة 31-16، ليواصل تفوقه في الفترة الرابعة والفوز بها بنتيجة 34-21، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 101-77.ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك بيترو دي لواندا الأنجولي بالجولة الثالثة من تصفيات بطولة أفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل.يشار إلى أن نادي الزمالك هو حامل لقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة BAL في العام الماضي، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76–63.// انتهى //03:19ت م0038