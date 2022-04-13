الرياض 12 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسثأر ريال مدريد الإسباني من ضيفه تشيلسي الإنكليزي، بتحييده عن تحقيق لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ونيل اللقب للمرة الثانية توالياً، رغم خسارة الفريق الإسباني 2 - 3، في المباراة التي لعبت الثلاثاء في إياب ربع النهائي، فيما فجَّر الفريق الإسباني الآخر "فياريال" مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء بايرن ميونيخ الألماني من المسابقة الأهم للأندية الأوروبية، وذلك بإرغام الفريق الألماني على التعادل 1-1 في ميونيخ.واستفاد ريال مدريد من فوزه 3 - 1 ذهاباً في المباراة الأولى التي انتهى بها الوقت الأصلي، واليوم أيضاً كانت الكلمة الأخيرة فيهما إلى النادي المدريدي بهدف ثانٍ لقائده الفرنسي كريم بنزيمة، رجح الكفة لفريقه بمجموع أهداف المبارتين.في المقابل، اغتنم فياريال فوزه 1 - صفر ذهاباً وأحبط فرص تفوق وتأهل النادي البافاري في الدقيقة 88 من مباراة الإياب، بهدف لمهاجمه النيجيري سامويل تشوكويزي، الذي سجل هدف التعادل للفريق الإسباني، بعدما كان الفريق البافاري متقدما عبر هدافه البولندي روبرت لفاندوفسكي (52) وفي طريقه إلى فرض الاحتكام إلى شوطين إضافيين بعدما خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف الأربعاء الماضي.ويلتقي ريال مدريد في نصف النهائي مواطنه أتلتيكو مدريد أو مانشستر سيتي الإنكليزي اللذين يلتقيان الأربعاء إيابا في مدريد (صفر-1 ذهاباً)، فيما يلعب فياريال مع المتأهل من مواجهة الغد أيضا بين ليفربول الإنكليزي وبنفيكا البرتغالي (3-1 ذهابا).// انتهى //03:39ت م0039