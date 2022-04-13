القاهرة 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسفاز فريق بيترو دي لواندا الأنجولي على نظيره كوبرا سبورت الجنوب سوداني بنتيجة 92-56 في إطار ثاني جولات تصفيات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة BAL والتي تستضيفها القاهرة حاليا.ومن المقرر أن يواجه فريق كوبرا سبورت فريق إسبوار فوكاش بطل الكونغو في المباراة المقبلة والمحدد إقامتها غدًا بينما يواجه بيترو دي لواندا نادي الزمالك بالجولة الثالثة من التصفيات والمحدد إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل.// انتهى //04:01ت م0041