ينبع 12 رمضان 1443 هـ الموافق 13 أبريل 2022 م واسيقيم كرسي القيم الأخلاقية "خُلق" بالهيئة الملكية بينبع، حزمة من البرامج النوعية في شهر رمضان المبارك، تستهدف جميع شرائح وفئات المجتمع، بهدف تعزيز تبنيها للممارسات الأخلاقية النبيلة.ويقيم كرسي "خُلق"، 3 برامج تدريبية حضورية مجانية للرجال والسيدات على مسرح كلية ينبع الصناعية بعنوان: "بناء ورعاية الذكاء الأخلاقي"، نفذت في العاشر من شهر رمضان و"أخلاقيات وقيم العمل" يوم الاثنين السادس عشر من رمضان، و"مفاتيح النجاح الأخلاقي" يوم الأحد الثالث والعشرون من هذا الشهر.وأوضح المشرف على كرسي القيم الأخلاقية "خلق" المهندس عمر الأندجاني أن كرسي "خُلق" يقيم 3 لقاءات افتراضية بعنوان "ساعة أخلاق" مدة كل منها ساعة واحدة مقسمة إلى نصفين، يتم في الأول عرض موضوع عن الأخلاق من قبل أحد الضيوف وفي الجزء الثاني يتم إدارة حلقة نقاش مفتوح بين المشاركين وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع بين الساعة11م و 12ص، ويأتي ذلك ضمن مبادراته في إحياء سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.// انتهى //04:48ت م0044